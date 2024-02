Papież zawiesza codzienne obowiązki. Podał powód

W komunikacie opublikowanym w Watykanie zaznaczono, że papież zachęcił kardynałów mieszkających w Rzymie i szefów urzędów Kurii Rzymskiej, by w "osobisty sposób" przeżyli rekolekcje zawieszając aktywność w pracy i przeznaczyli czas na modlitwę od niedzielnego popołudnia do piątku 23 lutego. W dniach tych zawieszone będą wszystkie obowiązki papieża; nie odbędzie się środowa audiencja generalna.

Tuż przed tegorocznymi rekolekcjami wielkopostnymi opublikowana została przedmowa, jaką Franciszek napisał do książki brytyjskiego dziennikarza katolickiego Austena Ivereigh "Najpierw należeć do Boga".

Papież zaznaczył tam, że chrześcijanin potrzebuje czasem wycofać się z codziennego życia, by skupić się na refleksji i modlitwie.

Papież Franciszek zawiesza codzienne obowiązki. "Niebezpieczeństwo pokusy"

"Wszystkie śmiertelne kryzysy, które szerzą się na całym świecie, od kryzysu ekologicznego do wojen i niesprawiedliwości wobec ubogich i słabych mają korzenie w odrzuceniu przynależności do Boga oraz jednych do drugich" - zaznaczył Franciszek.