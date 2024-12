W najnowszym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny odniósł się do doniesień z Demokratycznej Republiki Konga.

Nieznana choroba w Demokratycznej Republice Konga. GIS reaguje

GIS opisuje, że większość zgłoszonych przypadków w afrykańskim kraju dotyczy dzieci, szczególnie poniżej piątego roku życia. Wspomniana prowincja to "obszar jest wiejski i odległy, a dostęp do niego jest dodatkowo utrudniony przez trwającą porę deszczową".

Służby, m.in. z WHO, pracują na miejscu, by zidentyfikować przyczyny zachorowań. "Zespoły ekspertów zbierają próbki do badań laboratoryjnych, zapewniają bardziej szczegółową charakterystykę kliniczną wykrytych przypadków, badają dynamikę transmisji i aktywnie poszukują dodatkowych przypadków, zarówno w placówkach służby zdrowia, jak i na poziomie społeczności. Pomagają również w leczeniu pacjentów.