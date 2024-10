Są nowe wytyczne dla podróżujących do obszarów objętych epidemią wirusa Marburg. GIS radzi udającym się do Rwandy, aby unikali kontaktu m.in. z dzikimi zwierzętami oraz surowym mięsem. "W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską" - przestrzegła instytucja, dodając, by stosować się do poleceń lokalnych służb.