Kolejny przypadek gorączki Zachodniego Nilu w Polsce? Szef GIS tłumaczy

Grzesiowski w środę podawał, że wszystko wskazuje na to, że w Polsce doszło do zakażenia gorączką Zachodniego Nilu. Podkreślił, że w związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że osoba ta zakaziła się w Polsce od komara , który wcześniej wypił krew chorego ptaka. Wirus jest przenoszony przez komary.

Wirus Zachodniego Nilu w Polsce. Szef GIS wyjaśnia

- To jest osoba, która wróciła z zagranicy z zapaleniem mózgu o dosyć łagodnym przebiegu. Nie ma kompletnie żadnego powiązania (z pierwszą osobą), więc to jest po prostu zbieg okoliczności, że dwie osoby w tym samym mieście pojawiły się w tak krótkim czasie z podobnym podejrzeniem - bo badania są wstępne, ale oczywiście już kierunkują nasze podejrzenia. Choroba nie przenosi się między ludźmi, są to dwa niezależne i nie powiązane ze sobą przypadki, to bardzo ważne, aby nie tworzyć atmosfery zagrożenia - zaznaczył Grzesiowski.