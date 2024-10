WHO o ryzyku nowej epidemii. "Wysokie na poziomie krajowym"

- Oceniam ryzyko wybuchu epidemii wirusa Marburg jako bardzo wysokie na poziomie krajowym, wysokie na szczeblu regionalnym i niskie w skali globalnej - oświadczył szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Marburg to groźny wirus, którym infekują się kolejne osoby w Rwandzie. Niektóre przypadki okazują się śmiertelne, a co więcej, wciąż nie ustalono, jakie jest źródło zakażeń w tym afrykańskim kraju.