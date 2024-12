Komunikat pojawił się niedługo po tym, jak media podały informację o wzięciu do ukraińskiej niewoli północnokoreańskiego żołnierza. W czwartek donosiła o tym także ukraińska agencja informacyjna Militarnyi, zajmująca się tematyką wojskową, a także AFP. Jak podano, do pojmania miało dojść podczas działań w zachodniej linii frontu rosyjskiego, w rejonie Kurska.

"Jeśli informacja się potwierdzi, będzie to pierwszy przypadek , w którym Ukraina pojmała północnokoreańskiego żołnierza biorącego udział w walkach" - informowała wówczas agencja Militarnyi.

Do śmierci żołnierza odniósł się w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że Ukraina wzięła do niewoli kilku Koreańczyków, ale "ich rany były zbyt poważne, by można było im pomóc".