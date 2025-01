Dwa artykuły "New York Post" traktowały o obozie Auschwitz-Birkenau . Teksty miały uświadomić amerykańskim czytelnikom, jakie dramatyczne sceny rozegrały się w Europie w trakcie II wojny światowej.

"Szanowni Państwo, obydwa artykuły opublikowane przez 'New York Post' zostały już poprawione" - ogłoszono w krótkim komunikacie we wtorek wieczorem. Wcześniej chargé d'affaires polskiej ambasady Bogdan Klich wskazywał, że Warszawa kieruje się w takich sytuacjach zasadą "zero tolerancji".