Polacy w USA. Sikorski zapowiada w sprawie konsulatów

Deportacje w USA. Nowa polityka Donalda Trumpa

Działania polskiego ministerstwa są efektem decyzji nowej administracja Donalda Trumpa, która - zgodnie z obietnicą wyborczą republikanina - wprowadziła stanowczą politykę wobec nielegalnej migracji. W pierwszej kolejności deportowane mają być osoby z przeszłością kryminalną, ale nie ma jasnych wytycznych co do postępowania wobec innych migrantów, co budzi niepokój społeczności polskiej w USA.