W wystąpieniu podczas konferencji o obronności Xiangshan Forum singapurski polityk podkreślił, że liderzy Azji muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, by w regionie nie doszło do zbrojnej eskalacji. Konflikt podobny do tego w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie byłby destruktywny dla całego kontynentu i jego przyszłości - powiedział. Chiny, które określił mianem dominującego mocarstwa Azji i Pacyfiku, wezwał do redukowania napięć w tej części świata.