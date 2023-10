Z powodu złej jakości powietrza władze indonezyjskich prowincji Sumatra Południowa i Kalimantan Południowy zaleciły w tym miesiącu mieszkańcom pracę z domów, a w szkołach wprowadziły nauczanie zdalne. Szpitale donoszą o dużej liczbie pacjentów zgłaszających się z kaszlem, trudnościami z oddychaniem i gorączką. Służby meteorologiczne w sąsiednim Singapurze zapowiadają "mglisty" weekend i wzywają mieszkańców do ograniczenia aktywności na zewnątrz. Z kolei Malezja po zamknięciu szkół rozpoczęła kolejną w tym roku akcję zasiewania chmur i zwróciła się do rządu w Dżakarcie o lepsze zapobieganie pożarom.

Z rządowych danych wynika, że liczba ognisk pożarów, których na indonezyjskich wyspach wykryto tysiące - jest w tym roku przeszło sześciokrotnie większa, niż w ubiegłym. Z ogniem walczą strażacy, którym, jak donosi miejscowa prasa, brakuje wody i odpowiedniego sprzętu. W ostatnich dziewięciu miesiącach w Indonezji spłonęło już blisko 270 tys. hektarów lasów. Choć daleko do rekordu 2 mln hektarów, który padł w 2015 roku, to skutki klęski żywiołowej wpływają na turystykę, połączenia lotnicze w regionie, dotykają sąsiednich krajów i prowadzą do dyplomatycznych napięć.