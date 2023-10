Władze Filipin wezwały w poniedziałek do MSZ chińskiego ambasadora , aby przekazać mu protest dotyczący zajścia na wodach, o które Manila i Pekin toczą spór.

Do dwóch kolizji, w których brały udział jednostki należące do obu państw, doszło w niedzielę, w czasie próby blokady przez Chiny misji zaopatrzeniowej do filipińskiego posterunku w pobliżu archipelagu Spratlejów. W kierunku unieruchomionego okrętu "Sierra Madre", gdzie stacjonują filipińscy żołnierze, płynęła drewniana łódź zaopatrzeniowa, której towarzyszyły dwa okręty patrolowe.