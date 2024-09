Radosław Sikorski pojawił się w piątkowy poranek w Kijowie by uczestniczyć w rozmowach m.in. ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą . Jak przekazał szef polskiego resortu spraw zagranicznych, w trakcie spotkania podjęte zostały także kwestie dotyczące ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.

- Jesteśmy przyjaciółmi jako kraj i jako ministrowie przyjaciele. Rozmawiamy o wszystkim, także o rzeczach trudnych . Musimy mówić prawdę o zbrodni wołyńskiej, a także o innych wzajemnych aktach. A jednocześnie wybrać wspólną bezpieczną przyszłość. Jesteśmy gotowi do dyskusji o tym - mówił.

- Sprawy ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej nie należy traktować jako sprawy politycznej czy przedmiotu jakichś targów. Zginęło 100 tysięcy ludzi. Szczątki tych ludzi domagają się chrześcijańskiego pochówku. To jest obowiązek, a nie kwestia polityczna. To jest część europejskiego kanonu wartości, do której Ukraina należy - dodał.