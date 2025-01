Szwedzkie media opisują serię "drobnych incydentów" dotyczących doradcy premiera Szwecji do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jak podaje gazeta "Dagens Nyheter" Henrik Landerholm pozostawił ważne dokumenty po spotkaniu, co mogło doprowadzić do ujawnienia tajemnic państwowych. Wcześniej dochodziło już do podobnych sytuacji z jego udziałem - opisują media.