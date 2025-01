Tragedia u wybrzeży greckiej wyspy. Zatonęła łódź z migrantami

Według informacji podawanych przez grecki portal eKathimerini, we wtorek u wybrzeży greckiej wyspy Rodos doszło do zatonięcia łodzi transportującej migrantów. Dwie osoby zginęły.

Dodano również, że należeli oni do grupy 63 osób ubiegających się o azyl. Pochodzili z Afganistanu , Syrii , Iranu i Egiptu . Statek z migrantami wypłynął z Turcji - podała AFP.

Tragedia u wybrzeży Rodos. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa

Również we wtorek publiczny nadawca Grecji ERT poinformował o znalezieniu na niewielkiej wyspie Pserimos należącej do archipelagu Dekanez 37 cudzoziemców, w tym 16 osób nieletnich. Migranci powiedzieli, że zapłacili po trzy tysiące euro za przetransportowanie do Grecji. Operator łodzi uciekł, w sprawie trwa śledztwo.