Morze Południowochińskie. USA planują manewry

Do spotkania przywódców w Białym Domu ma dojść 11 kwietnia.

Morze Południowochińskie. Roszczenia Pekinu

Jak donosi AFP, we wtorek australijski okręt wojenny "HMAS Warramunga" zacumował w Puerto Princesa na filipińskiej wyspie Palawan, w pobliżu spornego obszaru. Celem wizyty ma być "wzmocnienie stosunków wojskowych z krajami partnerskimi", o czym informuje filipińska armia.

Morze Południowochińskie uznawane jest za jeden z potencjalnych punktów zapalnych ewentualnego konfliktu zbrojnego. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami innych państw regionu do poszczególnych części akwenu.