Północnokoreańska armia wystrzeliła rakietę balistyczną krótkiego zasięgu. Pocisk po blisko 300-kilometrowym locie wpadł do morza - donoszą azjatyckie media. To pierwsza taka prowokacja w ciągu dwóch miesięcy - teraz dochodzi do niej w czasie wizyty sekretarza stanu USA w Seulu. Incydentem zaniepokojone jest Tokio.