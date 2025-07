Rumunia, rosyjski oligarcha i potomek królów. Trwa spór o wybitne dzieło

Rosyjski oligarcha, rząd w Bukareszcie i kontrowersyjny potomek rumuńskiej rodziny królewskiej roszczą sobie prawa do wyjątkowego obrazu "Święty Sebastian" autorstwa El Greco. Dzieło należy obecnie do Dmitrija Rybołowlewa, który chciał je sprzedać. Proces jednak wstrzymano do czasu rozpatrzenia sprawy.