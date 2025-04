Do zdarzenia doszło 10 kwietnia po południu. Helikopter rozbił się w rzece Hudson nieopodal dolnego Manhattanu w Nowym Jorku.

USA. Katastrofa helikoptera. Maszyna runęła do rzeki Hudson

Nowojorska straż pożarna przekazała magazynowi People, że katastrofa wydarzyła się po stronie New Jersey. Stacja NBC New York, cytując dwóch pracowników służb ratowniczych, informowała, że jedną osobę wyciągnięto z helikoptera i że trwają czynności ratunkowe.

Helikopter, według medialnych doniesień, to maszyna typu Bell 206. Są to dwułopatowe, jedno- i dwusilnikowe śmigłowce, produkowane przez Bell Helicopter. Dane z radarów mają wskazywać, że maszyna nagle spadła do wody, na północ od tunelu Holland.