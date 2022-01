Rozmowy USA-Rosja. Rosyjskie MSZ: Nie ma optymizmu

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Świat

- Moskwa nie jest optymistycznie nastawiona do rozmów w Genewie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie gwarancji bezpieczeństwa w przededniu ich rozpoczęcia - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow. - Oczekiwania są realistyczne - dodał. Według dziennika "The New York Times" Waszyngton z sojusznikami opracowują plan sankcji, mających zniechęcić Putina do inwazji na Ukrainę. Rosja rozmieściła blisko 100 tys. żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą. Zaprzecza jednak jakoby przygotowywała się do ataku.

Zdjęcie Ćwiczenia ukraińskiej armii niedaleko granicy z Rosją, zdjęcie ilustracyjne / SERGEI SUPINSKY / AFP / AFP