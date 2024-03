Rosyjska machina znów w akcji. "Wróciła zabawa w kotka i myszkę"

Według "FT" już po pierwszych niepowodzeniach związanych z inwazją w Ukrainę rosyjskie służby - wywiad wojskowy GRU, Federalna Służba Bezpieczeństwa ( FSB ) i Służba Wywiadu Zagranicznego (SWR) - "przegrupowały się i zmodyfikowały swoje metody szpiegowskie , by zwiększyć szanse konwencjonalnych operacji militarnych Rosji ".

- Wróciła zabawa w kotka i myszkę - dodaje. - Rosyjski wywiad to ogromna machina, która znów robi to, co zawsze - twierdzi kolejny rozmówca "FT". Coś jednak uległo zmianie. Chodzi o angażowanie w operacje szpiegowskie cudzoziemców.