W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z pociągu w Szwajcarii, w którym mężczyzna zaatakował rozmawiającą w języku ukraińskim rodzinę z Białorusi. Jak podaje Ukraińska Prawda, do zdarzenia doszło 13 października w pociągu jadącym z Interlaken do Spiez.

Rosjanin usłyszał język ukraiński. Zaczęły się groźby

- Kiedy usłyszał, że rozmawiamy po ukraińsku, zaczął nas obrażać - mówił mężczyzna pochodzący z Białorusi, który znajdował się w pociągu z żoną i dzieckiem.

Autorką nagrania jest jego żona, która po zdarzeniu wrzuciła je do sieci. Na wideo można usłyszeć, jak mężczyzna mówiący w języku rosyjskim kilkukrotnie grozi rodzinie. - Zabiję was wszystkich, was i waszą rodzinę - mówił. Według rodziny mężczyzna jest Rosjaninem.

W trakcie zdarzenia mężczyzna wytrącił z rąk kobiety telefon, by uniemożliwić jej dalsze nagrywanie. "Ojciec rodziny odepchnął mężczyznę, po czym ten uspokoił się" - podała Ukraińska Prawda.

Po dotarciu pociągu do Spiez, zarówno pochodząca z Białorusi rodzina, jak i świadkowie zdarzenia, zgłosili sprawę do służb.

Lokalna policja potwierdziła, że doszło do zdarzenia i wskazała, że nikt nie został ranny na tyle, by potrzebować pomocy medycznej. Obecnie trwa śledztwo. Podkreślono, że zarówno ofiary, jak i napastnik zamierzają złożyć skargę.

MSZ Ukrainy reaguje. "Niedopuszczalna mowa nienawiści"

Do zdarzenia odniósł się w mediach społecznościowych Heorhij Tychyj, rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy. "Nagranie, w którym rosyjskojęzyczny mężczyzna werbalnie atakuje i grozi ukraińskojęzycznej rodzinie w szwajcarskim pociągu, jest przerażające. To niedopuszczalna mowa nienawiści i nienawiść etniczna" - napisał w serwisie X.

"Zwróciliśmy się do szwajcarskich organów ścigania z prośbą o zbadanie incydentu i zapewnienie odpowiedniego ukarania. Takie zachowanie nie może być tolerowane" - dodał.

Jak zauważył szwajcarski portal 20 Minuten, nagranie jest szeroko komentowane w sieci. W komentarzach internauci potępiają zachowanie mężczyzny, a nawet oferują pomoc prawną dla rodziny.

Źródło: Ukraińska Prawda, 20 Minuten

