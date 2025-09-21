Szokująco rosnące statystyki ujawnili policjanci z komendy głównej. Od początku tego roku do końca lipca doszło do 543 przestępstw motywowanych uprzedzeniami, a to o 159 więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.

- Kwestie uwrażliwiania na różnorodność wśród ludzi w wielu aspektach, w tym rasowym, etnicznym i wyznaniowym, ale także zapobiegania i zwalczania przestępstw motywowanych uprzedzeniami są istotnym elementem działań polskiej policji - informuje Komenda Główna Policji. - Przestępstwo na tle nienawiści wyróżnia się tym, że sprawca popełnia je, kierując się konkretną motywacją: uprzedzeniem - dodaje KGP.

Funkcjonariusze dodają, że co prawda w polskim prawie nie ma jasnej definicji przestępstwa z nienawiści, ale służby posiłkują się określeniem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. OBWE uznaje, że takim złamaniem prawa jest "każde przestępstwo natury kryminalnej, w którym ofiara jest dobierana (…) na podstawie cech charakterystycznych (…) takich jak rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć lub wiek". Mimo braku klarownego paragrafu na przestępstwo z nienawiści, komenda główna wymienia te przypadki złamania prawa, które policjanci kwalifikowali jako popełniane w wyniku uprzedzeń. To m.in. publiczne niszczenie godła państwa obcego, znieważenie, pobicie czy zniszczenie mienia.

Shivan Fate: Negatywne emocje zaczęły dotykać mnie bezpośrednio

- To, co widać w liczbach, czuć także na własnym przykładzie - komentują obcokrajowcy od wielu lat mieszkający i pracujący w Polsce.

- Ja przez wiele lat nie czułem, że jestem inny. Sam siebie nie trak-towałem jako kogoś innego niż obywatela Polski - mówi Shivan Fate, Kurd mieszkający w Polsce od 1998 roku. Przyjechał tu na studia i został na stałe. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, zrobił doktorat, wziął ślub z Polką, przez kilkanaście lat był urzędnikiem, a od 2024 roku jest starostą przygranicznego powiatu polickiego w województwie zachodniopomorskim.

- Nastroje w Polsce zaczęły się zmieniać w 2015 roku. Wówczas widziałem to jako analityk i badacz społeczny, ale osobiście mnie nic nie dotykało. Nie było bezpośrednich interakcji, nie spotkałem się z tym, aby ktoś powiedział cokolwiek, co mnie by obrażało. Niestety od maja albo czerwca tego roku historia z tzw. obroną granic sprawiła, że negatywne emocje zaczęły mnie dotykać bezpośrednio. Podczas sesji rady powiatu, podczas której decydowaliśmy m.in. o Centrach Integracji Cudzoziemców wiele osób krzyczało do mnie, abym wyjechał do Kurdystanu. Zdarzyli się nawet samorządowcy, którzy twierdzili, że osoby takie jak ja nie powinny pełnić funkcji publicznych, bo nie jestem urodzony w Polsce - mówi Fate.

Chodzi o komentarz jednego z radnych, który według Shivana Fate powiedział: "życzyłbym sobie, aby w organach władzy publicznej w Polsce zasiadali Polacy czystej krwi". Radny wyparł się tych słów, ale nie zaprzeczył, że według niego Fate ze względu na pochodzenie nie powinien być starostą powiatu.

Pobił, bo nie spodobał mu się język

Katerina Zavizhenets pochodzi z ukraińskiej Odessy. W Polsce mieszka od dekady. Jest psycholożką, prowadzi Stowarzyszenie Mi-Gracja integrujące cudzoziemców i Polaków.

- Wzrost ksenofobii jest widoczny i odczuwalny. Osoby z Ukrainy i innych krajów zgłaszają do nas przypadki mowy nienawiści oraz przypadki fizycznej przemocy. Często ofiarami są taksówkarze, ale czasami nawet rodziny z dziećmi, szczególnie pod sklepami, gdzie sprzedaje się alkohol - mówi Zavizhenets i podaje głośny przykład.

W sierpniu 2024 roku w centrum Szczecina mężczyzna, słysząc ojca rozmawiającego po ukraińsku ze swoim dzieckiem, zwrócił uwagę, aby "nauczył dziecko gadać po polsku". Po odpowiedzi, że dziecko umie mówić po polsku, napastnik uderzył Ukraińca, a później jego żonę. Sąd zdecydował, że Tomasz A. za atak na Viktora K. i jego rodzinę spędzi ponad rok w więzieniu.

- W 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę - informuje Komenda Główna Policji. - Wprowadzono odpowiedzialność karną za stosowanie, używanie lub propagowanie symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej - przypominają funkcjonariusze.

Rodzina Tiana Wanga przyjechała do Polski z Chin jeszcze przed jego narodzinami. 29-letni dziś Tian tu chodził do szkoły, na uczelnię, wchodził na rynek pracy i mieszka do dziś. Przyznaje, że zawsze musiał liczyć się z uwagami dotyczącymi jego pochodzenia, ale gdy mówię mu o najnowszych, policyjnych statystykach, jest zaskoczony.

- Szczerze mówiąc, ja w ostatnim czasie nie odnotowałem wzrostu przypadków okazywania uprzedzeń na swoim przykładzie. Jeżeli zaszła jakaś zmiana, to może nawet pozytywna. Ostatnio słyszałem porównania do innych cudzoziemców i słowa typu: o, takich obcokrajowców jak ty, to potrzebujemy. Takich, którzy uczą się języka, pracują, zostawiają podatki, asymilują się - relacjonuje Wang.

Na wojnie informacyjnej

Fate i Zavizhenets na pytanie o ich diagnozę problemu mówią o globalnej i lokalnej polityce.

- Niestety jesteśmy uczestnikami wojny hybrydowej. Zauważamy fake newsy, dezinformacje czy nawet treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które piętnują wizerunek Ukraińców. Rosja mocno skupia się na tym, aby wygrać wojnę informacyjną i aby Polacy czuli się zmęczeni wojną oraz pokrzywdzeni przez uchodźców z Ukrainy - uważa Zavizhenets.

Shivan Fate wskazuje na część polskich polityków straszących obcokrajowcami. - Najłatwiej jest wykorzystać negatywne emocje, te oparte na strachu - mówi.

Alarmujące dane policji. Psycholog komentuje

- Ogromne znaczenie ma środowisko, w jakim żyje i grupa do jakiej należy przestępca - zauważa psycholog Aleksandra Sławińska, gdy pokazuje jej alarmujące dane o skokowym wzroście przestępstw z nienawiści. - Nie doceniamy też roli rozwijającego się internetu, który nierzadko propaguje mowę nienawiści, agresję, niejako nawołując do braku poszanowania dla drugiego człowieka. Oczywiście wszelkie możliwe sytuacje w życiu przestępcy mogą być poprzedzone traumatycznym dzieciństwem lub brakiem wychowania do życia w hierarchii wartości i wejściem w środowisko przestępcze, w którym zabicie, pobicie kogoś lub inne akty agresji motywowane złością związaną z nienawiścią do danej wiary bądź danych poglądów politycznych, stanowią pewnego rodzaju normę - mówi Sławińska.

I przypomina, że szczególnie za oceanem jest ostatnio głośno o przestępstwach, które swoje podłoże mogły mieć w uprzedzeniach. - Przykładem jest zabicie 31-letniego aktywisty amerykańskiego Charliego Kirka lub zabitej przez afroamerykanina Ukrainki jadącej pociągiem w USA. Pierwszy przykład związany jest z gestem nienawiści wobec osoby prezentującej odmienne poglądy polityczne, drugie zaś z zabójstwem na tle rasowym - dodaje psycholog.

"Przede wszystkim działać"

Fate, Zavizhenets i Wang mówią o konieczności działań służb, aby następne policyjne raporty nie stwierdzały kolejnych wzrostów przestępstw z nienawiści.

- Państwo powinno przede wszystkim działać i podchodzić poważnie do takich sytuacji. Zazwyczaj zgłoszenia kończą się umorzeniami, mimo tego, że policja dostaje informacje i dowody. Najczęściej z takim zgłoszeniem nic się nie dzieje - uważa Wang.

Policja przekonuje, że prowadzi "monitoring przestępstw z nienawiści". - Koordynatorzy wojewódzcy monitorują postępowania przygotowawcze w zakresie przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Gromadzone przez nich dane są poddawane analizie i wykorzystywane do rozpoznania skali zjawiska i sposobów działania sprawców - przekonuje Komenda Główna Policji.

Tobiasz Madejski

