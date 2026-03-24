W skrócie Nocne rosyjskie naloty na Ukrainę doprowadziły do przerwania kluczowego połączenia energetycznego Mołdawii z Europą.

Mołdawia przeszła na alternatywne trasy dostaw energii, ale sytuacja pozostaje niestabilna i odpowiedzialność przypisano Rosji.

Ataki objęły również infrastrukturę krytyczną i obiekty cywilne w Ukrainie, gdzie były ofiary śmiertelne i ranni.

"Rosyjskie ataki na cywilną infrastrukturę energetyczną w Ukrainie stanowią zbrodnię wojenną - i są atakiem na nas wszystkich. Nocne naloty spowodowały przerwanie kluczowego połączenia energetycznego Mołdawii z Europą" - napisała w mediach społecznościowych prezydent Mołdawii Maia Sandu.

Wojna w Ukrainie. Mołdawia z problemami po ataku Rosji

"Wprowadzono alternatywne trasy, ale sytuacja pozostaje niestabilna. Cała odpowiedzialność za tę sytuację spoczywa na Rosji" - podkreśliła polityk.

To nie pierwsza tego sypu sytuacja, kiedy system energetyczny Mołdawii poważnie ucierpiał w wyniku rosyjskich uderzeń w Ukrainie.

Pod koniec stycznia bieżącego roku awaria na linii energetycznej łączącej wiodącej z ukraińskiego terytorium na Mołdawię i Rumunię doprowadziła do awaryjnego wyłączenia mołdawskiego systemu energetycznego.

Rosja atakuje w Ukrainie. Zmasowane uderzenie w nocy

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak z powietrzna na cele zlokalizowane na terytorium Ukrainy. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że łącznie w przestrzeni powietrznej tego kraju znalazło się ponad 400 dronów i pocisków.

Ofiarą ataku padła infrastruktura krytyczna, ale także obiekty cywilne. Jak podaje agencja UNIAN, w gminie Połtawa zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych, uszkodzone zostały także budynki mieszkalne i hotel. W Zaporożu jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych.

Nad ranem jeden z rosyjskich dronów trafił także w pociąg osobowy znajdujący się na stacji w miejscowości Słatyne w obwodzie charkowskim. W ataku zginęła jedna z pasażerek: 61-letnia kobieta. Atak zakwalifikowano jako zbrodnię wojenną.

