W skrócie Ksiądz Ryszard G. został skazany na dwa i pół roku pozbawienia wolności za trzy przestępstwa, w tym dwa na tle seksualnym, na szkodę trzech dziewczynek.

W okresie śledztwa i procesu zarzucano mu czyny popełnione w czerwcu 2024 r., w tym wobec dwóch pokrzywdzonych poniżej 15 lat, do których miało dojść we Włoszech podczas wyjazdu.

Ksiądz G. to czwarty duchowny z diecezji sosnowieckiej z zarzutami w śledztwie dotyczącym wykorzystywania nieletnich; inni księża i były kapłan również usłyszeli zarzuty związane m.in. z przestępstwami seksualnymi i oszustwami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Sąd wymierza oskarżonemu karę łączną dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności - ogłosiła sędzia, dodając, że zdecydowano także o wyłączeniu jawności w zakresie przytoczenia powodów wyroku.

- Najważniejsze jest, że sąd potwierdził sprawstwo oskarżonego co do wszystkich zachowań, potwierdził, że były to zachowania niedozwolone i że doszło do krzywdy osób małoletnich - powiedział po ogłoszeniu wyroku prokurator.

Prawnik zapowiedział, że prokuratura dokładnie przyjrzy się pisemnemu uzasadnieniu wyroku, kiedy je otrzyma, jako że sąd niektóre z czynów oskarżonego zaklasyfikował inaczej niż oskarżający. - Będziemy szukać zrozumienia w oczach sądu odwoławczego - zapowiedział.

Proces Ryszarda G. rozpoczął się w listopadzie 2025 r. Z uwagi na charakter zarzutów toczył się z wyłączeniem jawności. Ks. G. groziła nawet kara dożywocia. W kwietniu 2025 roku 54-letni wówczas Ryszard G. został zatrzymany po zawiadomieniu złożonym przez delegata biskupa sosnowieckiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży.

Początkowo kapłanowi zarzucono dwa przestępstwa z użyciem przemocy, z których pierwsze zakwalifikowano jako czyn o charakterze seksualnym, drugie zaś jako usiłowanie zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania.

Na dalszym etapie śledztwa duchowny usłyszał kolejny zarzut na szkodę kolejnej małoletniej. W tym przypadku chodzi o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Wszystkie zarzuty dotyczą zdarzeń z czerwca 2024 r.

Jak podaje prokuratura, dwie pokrzywdzone w chwili popełnienia przestępstw na ich szkodę miały poniżej 15 lat. Według informacji, które pojawiły się w mediach, do zarzucanych duchownemu przestępstw doszło we Włoszech, podczas organizowanego przez niego wyjazdu. Podczas śledztwa ks. G. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, składał wyjaśnienia.

Najsurowszy z czynów zarzucanych Ryszardowi G. zagrożony jest karą od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Od chwili zatrzymania duchowny był aresztowany.

Jak po zatrzymaniu księdza G. informowała sosnowiecka kuria, duchowny na mocy decyzji biskupa sosnowieckiego został zawieszony w pełnieniu urzędu proboszcza, otrzymał zakaz publicznej posługi duszpasterskiej oraz nakaz przebywania we wskazanym miejscu.

W myśl obowiązujących procedur strona kościelna przeprowadziła już własne dochodzenie w tej sprawie. Zostało ono zakończone, a jego akta przekazano do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję dotyczącą zatrzymanego księdza - informowali przedstawiciele diecezji.

Ks. G. był czwartą osobą, która usłyszała zarzuty w toczącym się w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym wykorzystywania nieletnich w diecezji sosnowieckiej. Później jego sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania.

Na polecenie tamtejszej prokuratury okręgowej na początku października 2024 r. zatrzymano trzech mężczyzn - dwóch czynnych duchownych z diecezji sosnowieckiej i byłego księdza z tej diecezji. Zarzuty stawiane byłemu duchownemu dotyczyły okresu, kiedy jeszcze był kapłanem, i nie były związane z przestępstwami seksualnymi - chodziło o oszustwa.

Dwaj czynni księża usłyszeli wówczas zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Jeden z nich, Jacek K., został aresztowany. Jego proces rozpoczął się w lutym br. przed Sądem Rejonowym w Sosnowcu. Odpowiada on za dziewięć przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci.

Drugi z księży, Dariusz L., został oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Jego proces również się toczy. Trzeci ksiądz został już skazany za oszustwa.

W październiku 2024 r. została powołana komisja "Wyjaśnienie i Naprawa" spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej, powołana z inicjatywy tamtejszego biskupa. Jej zadaniem jest zbadanie zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie diecezji. Według opublikowanej w lutym br. pierwszej części raportu komisji osoby reprezentujące instytucje kościelne w tej diecezji skrzywdziły co najmniej 50 dzieci.

