Tusk namawia do wspierania Ukrainy: Nie trzeba jej kochać

- Dobrze, że państwa frontowe regionu bałtyckiego mają podobną politykę wobec wyzwań stawianych przez Rosję . To musi się stać polityką całej UE i NATO w tej części świata (...). Dobrym wstępem była akcesja Szwecji i Finlandii do NATO. Wspólnie pracujemy z państwami bałtyckimi nad linią obrony przed ewentualną agresją rosyjską - powiedział Donald Tusk przed wylotem.

Premier polski zapowiedział, że będzie namawiał swoich rozmówców do " navy policing " - czyli wspólnego przedsięwzięcia na Bałtyku chroniącego przed działalnością Rosji.

Wojna w Ukrainie. Tusk o epoce strachu przed Rosją: Musi się skończyć

- Polsce i Europie powinno zależeć na dalszym wspieraniu Ukrainy (...). Nie ma miejsca na sentymenty i resentymenty. Polska będzie bezpieczna jeśli Ukraina będzie suwerenna, niezależna i gotowa do stawiania oporu - analizował Tusk.

Lider Platformy Obywatelskiej wezwał także do zakończenia "epoki strachu i niepewności przed Rosją". - To musi się skończyć, a ta świadomość musi dotrzeć do głów liderów Europy - dodał.