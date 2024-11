Oburzenie w Niemczech po ruchu Rosji. Ostrzeżenie przed eskalacją

Rośnie napięcie na linii Berlin - Moskwa. - Odrzuciliśmy roszczenia strony niemieckiej - powiedział rosyjski ambasador w Niemczech Siergiej Nieczajew po tym, jak został wezwany do tamtejszego MSZ. Stało się tak w reakcji na wydalenie dwóch niemieckich dziennikarzy z Rosji. Kreml nie ma sobie jednak nic do zarzucenia i podkreśla, że była to "wyłącznie odpowiedź". Jednocześnie ostrzega Berlin przed "eskalacją".