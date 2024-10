"Flota cieni" na Morzu Bałtyckim. Tak Rosja omija zachodnie sankcje

Rosjanie eksportują ropę głównie przez Morze Bałtyckie. Raport fińskiego nadawcy Yle wyjawia, że spośród około 600 statków, transportujących surowiec, prawie połowa to tak zwana "flota cieni". Jak dodano, w 2022 roku zaliczany do niej był co piąty statek - w 2024 roku jest to już co drugi. Dzięki tankowcom, które nie są objęte zachodnim ubezpieczeniem, Rosja omija nałożone na nią sankcje.