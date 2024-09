Pierwszy w historii unijny komisarz ds. obrony w rozmowie z Reutersem przedstawił swoje polityczne plany na najbliższe lata. Były premier Litwy podkreślił, że fakt powołania do życia takiego stanowiska podkreśla, jak poważnie kraje Unii Europejskiej podchodzą do kwestii budowy systemu bezpieczeństwa .

- Jeśli potraktujemy te oceny poważnie, to jest to czas na odpowiednie przygotowanie, a jest on krótki. Oznacza to, że musimy podejmować szybkie i ambitne decyzje - dodał.