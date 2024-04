Jednocześnie w pakiecie przegłosowanych projektów znalazła się "Ustawa o Pokoju poprzez Siłę w XXI wieku" zawierająca m.in. sankcje na Iran i Rosję , a także przepisy upoważniające prezydenta do konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów (o wartości od 5 do 8 mld dolarów) i przekazania ich na wsparcie Ukrainy.

Na reakcję rosyjskich władz nie trzeba było długo czekać. Najpierw w propagandowej agencji informacyjnej TASS rzecznik Kremla odniósł się do amerykańskich przepisów dotyczących konfiskaty rosyjskich aktywów.

Pakiet pomocy USA dla Ukrainy. Kreml grzmi o konsekwencjach

- Jeśli to prawda, USA będą musiały za to odpowiedzieć. I raczej nie będzie tu ograniczeń czasowych, i zrobimy to w taki sposób, który najlepiej będzie wpisywał się w nasze interesy - przekazał Dmitrij Pieskow. Dodał również, że taki ruch Waszyngtonu uderzy w wizerunek władz i "odstraszy inwestorów".