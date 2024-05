Rosja rozpoczęła ćwiczenia wojskowe z użyciem taktycznej broni nuklearnej w Południowym Okręgu Wojskowym, który graniczy z Ukrainą - przekazał kremlowski resort obrony. Manewry prowadzone "w odpowiedzi na prowokacyjne oświadczenia i groźby" Zachodu zlecił Władimir Putin. Zdaniem ekspertów to sygnał wysyłany przez rosyjskiego dyktatora do Zachodu, by ograniczył wsparcie dla Kijowa.