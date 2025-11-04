Zmarła aktorka Diane Ladd. Była trzykrotnie nominowana do Oscara

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

W wieku 89 lat zmarła amerykańska aktorka Diane Ladd. O jej śmierci poinformowała córka, także aktorka, Laura Dern. Ladd była trzykrotnie nominowana do Oscara za role drugoplanowe m.in. w filmie Davida Lyncha "Dzikość serca".

Diane Ladd nie żyje
Diane Ladd zmarła w swym domu w miejscowości Ojai w Kalifornii. O jej śmierci poinformowała w poniedziałek jej córka, także aktorka, laureatka Oscara Laura Dern.

Jak przypomina agencja Reutera, Ladd była znana głównie z ról silnych i inteligentnych kobiet.

Swoją pierwszą nominację do najwyższego wyróżnienia w Hollywood zdobyła na początku kariery filmowej, grając drugoplanową rolę w dramacie "Alicja już tu nie mieszka" (1974) w reżyserii Martina Scorsese.

Dwie kolejne otrzymała za kreacje w filmach "Dzikość serca" (1991) Davida Lyncha i "Historia Rose" (1990). W obu tych filmach zagrała razem ze swą córką, Laurą Dern. W tych obrazach wcieliły się w role matki i córki.

    Diane Ladd dostała nominację wraz z córką. Pierwszy taki przypadek w historii

    W 1992 roku Ladd i Dern zostały pierwszą matką i córką w historii kina, które były nominowane do Oscara i Złotego Globu za rolę w tym samym filmie.

    W 2010 roku Diane Ladd, jej były mąż Bruce Dern, również aktor, i ich córka zostali razem uhonorowani gwiazdami w Alei Sław w Hollywood. Bruce Dern zagrał w takich filmach jak "Wielki Gatsby" (1974), "Powrót do domu" (1978) i "Nebraska" (2013).

    Laura Dern zdobyła Oscara za drugoplanową rolę w dramacie "Historia małżeńska" (2020), za którą również została uhonorowana Złotym Globem.

