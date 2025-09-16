Informację o śmierci aktora podał dziennik "The New York Times". Doniesienia te potwierdziła w oświadczeniu jego rzeczniczka, Cindi Berger.

Wybitny aktor odszedł. Miał 89 lat

Robert Redford urodził się 18 sierpnia 1936 roku w Santa Monica w Kalifornii. Zadebiutował na ekranie w latach 60., m.in. w serialach telewizyjnych, a pierwszą znaczącą rolę filmową zagrał w "War Hunt".

Aktor prawdziwą sławę zdobył jednak dzięki rolom w kultowych filmach takich jak "Butch Cassidy i Sundance Kid", "Sting", "Wszyscy ludzie prezydenta" czy "O jeden most za daleko".

Warto zaznaczyć, że Redford nie tylko grał, lecz również produkował i angażował się w rozwój projektów od samego początku.

Robert Redford nie żyje. Miał na koncie wiele nagród

Aktor filmów, za które nominowany był do Oscara ma na koncie pięć, w tym za pierwszoplanową rolę w genialnej gangsterskiej komedii "Żądło". Zdobył on także m.in. dwa Złote Globy, nagrodę BAFTA oraz Złotego Lwa.

Na początku lat 80. Redford skupił się jednak na reżyserii. Jego debiutancki dramat "Zwyczajni ludzie" przyniósł mu Oscara i Złoty Glob.

W swojej kolekcji ma także Kryształowy Globus z Karlowych Warów za wybitny wkład do światowego kina oraz weneckiego Złotego Lwa za całokształt twórczości.

W 2002 roku Amerykańska Akademia Filmowa uhonorowała go Oscarem za całokształt pracy aktorskiej.

Osiągnięcia Roberta Redforda. Sundance Film Institute

Jednak to założenie Sundance Film Institute w latach 80. okazało się jednym z najważniejszych dokonań Redforda. Festiwal Sundance stał się najważniejszą platformą dla niezależnych twórców w USA, a Redford - ich mentorem i orędownikiem.

Aktualnie instytut wpiera ponad 900 artystów rocznie, a odbywający się od 1985 roku Festiwal Filmowy Sundance jest największą i najbardziej prestiżową imprezą poświęconą kinu niezależnemu.

