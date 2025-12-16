W skrócie Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 12-latki, która może mieć związek ze śmiercią 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze.

Na ciele ofiary znaleziono rany zadane ostrym narzędziem, zabezpieczono nóż jako dowód.

W szkole zapewniono wsparcie psychologiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców po tragedii.

W poniedziałek około godz. 15 przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze ujawniono zwłoki 11-letniej dziewczynki. Do tragicznego odkrycia doszło w bliskiej odległości od szkoły, do której uczęszczała.

- Ustalono osobę nieletnią, która najprawdopodobniej ma związek z tym zdarzeniem. To 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała pokrzywdzona. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Jeleniej Górze wyraził zgodę na zatrzymanie tej nieletniej - przekazała we wtorek prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.

- Dziewczynki znały się z widzenia, lecz nie były koleżankami - doprecyzowała prokurator.

Jelenia Góra. Śmierć 11-latki. W sprawie zatrzymano 12-latkę

Miejsce zdarzenia zabezpieczyli policjanci z Jeleniej Góry wraz z prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Na ciele 11-latki było widać obrażenia zadane ostrym narzędziem. - Zabezpieczono dowody, w tym nóż, którym najprawdopodobniej zadano pokrzywdzonej rany - dodała prokurator.

Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok 11-latki. Według prokuratury motyw działania zatrzymanej nieletniej nie jest znany.

Z uwagi na trwające czynności prokurator nie przekazała dalszych informacji w sprawie. Doprecyzowano natomiast wiek zmarłej - dziewczynka miała 11 lat, nie 12, jak początkowo podawano.

Tragedia w Jeleniej Górze. Szkoła otrzyma wsparcie psychologiczne

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański zapowiedział we wtorek, że szpital MSWiA deleguje 16 psychologów do wsparcia uczniów oraz kadry szkolnej w Jeleniej Górze. O decyzji wiceszef resortu poinformował w serwisie X. Zapewnił, że "nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie szpitala ani na ciągłość udzielania świadczeń".

Rzecznik Urzędu Miasta Jeleniej Góry Marcin Ryłko poinformował w poniedziałek, że w Szkole Podstawowej nr 10, w której uczyła się zmarła dziewczynka, w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta.

Dodatkowo w tej placówce zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców. Zapewniono również, że rodziców zmarłej dziewczynki otoczono opieką psychologiczną.

