Blisko 33 miliardy rubli - to środki, które przeznaczone będą z budżetu Federacji Rosyjskiej na utrzymanie prezydenta Władimira Putina i jego administracji. Jak zauważają analitycy, w najbliższych latach notowane będą kolejne rekordy wydatków, co powodować będzie coraz większą dziurę budżetową.

Rekordowe wydatki z rosyjskiego budżetu na utrzymanie Władimira Putina
Rekordowe wydatki z rosyjskiego budżetu na utrzymanie Władimira Putina

O przyszłorocznych wydatkach budżetowych na Władimira Putina i jego współpracowników pisze The Moscow Times. Dziennikarze przeanalizowali ustawę budżetową i dokumenty określające "funkcjonowanie prezydenta i jego administracji".

Władze Federacji Rosyjskiej zdecydowały, że na ten cel przeznaczone zostanie łącznie 32,917 miliarda rubli, czyli średnio 2,74 miliarda miesięcznie (przy obecnym kursie 121 903 687 zł).

    W porównaniu z rokiem ubiegłym to o prawie 2 miliardy rubli więcej. Jak zauważają eksperci, roczne wydatki na Putina i jego świtę przewyższają roczne budżety najbiedniejszych regionów Rosji. Dla przykładu w Kałmucji to 28,8 miliardów rubli (1 280 723 904 zł).

    Rosja. Utrzymanie Putina i rosyjskich władz coraz droższe

    Jak zapisano w dokumentach, blisko trzy czwarte dodatkowego finansowania przeznaczone zostanie na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji rosyjskiego przywódcy. Pozostała kwota będzie wydatkowana na "zakupy towarów i usług". W tym przypadku nie podano jednak szczegółów.

    To jednak nie koniec podwyżek. Już teraz wiadomo, że w 2027 roku w budżecie przewidziano kolejny wzrost wydatków na szeroko pojętą obsługę prezydenta Rosji. W tym przypadku mowa o dodatkowych 809 milionach rubli, co da łącznie 33,726 miliardów.

    Jeszcze drożej będzie w kolejnym roku. Wówczas planowane jest zwiększenie prezydenckiego budżetu o kolejne 906 milionów rubli, do kwoty 34,632 miliardy.

    Dziennikarze The Moscow Times zwracają również uwagę na sale rosnący koszt utrzymania Dumy Państwowej, Rady Federacji i rządu.

    "W rezultacie w skarbie państwa powstanie dziura w wysokości 3,7 biliona rubli" - czytamy.

