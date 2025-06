Jednocześnie Putin zapowiedział, że Rosja, w przeciwieństwie do Zachodu, zamierza zmniejszyć wydatki na obronność, bo obecnie za bardzo obciążają one budżet państwa i prowadzą do wzrostu inflacji. Jak poinformował, obecnie kraj wydaje na ten cel 13,5 bln rubli (ok. 622,7 mld zł), podczas gdy całkowite PKB Rosji wynosi 223 bln rubli (ok. 10,3 bln zł).