Zgodnie z przyjętymi poprawkami do konstytucji Putin może rządzić aż do 2036 roku. Polityk miałby wtedy 84 lata . W trakcie wywiadu padło pytanie o potencjalnego sukcesora .

Następnie dyktator jeszcze raz zaznaczył, że "ostatecznie wybór należy do ludu, do narodu rosyjskiego".

Kolejne nowelizacje rosyjskiej konstytucji doprowadziły do zniesienia czteroletniej kadencji i wprowadziły zapis o sześcioletnim pełnieniu urzędu z możliwością reelekcji. Wówczas Putin mógł rządzić do 2024 roku. Zmiany z 2020 roku nakazywały liczenie kadencji od nowa, co daje mu możliwość sprawowania władzy do 2036 roku.