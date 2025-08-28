Badacz z Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym Janis Kluge obliczył na podstawie danych rosyjskiego resortu finansów z pierwszej połowy 2025 r. obecne wydatki na armię Putina - podał "The Moscow Times".

Jak wynika z obliczeń, Kreml ustanowił nowy rekord w wysokości 8,48 bilionów rubli. Kwota jest równowartością 105,59 miliardów dolarów.

Rosjanie pobili nowy rekord. Wydatki na zbrojenia rosną

Ekspert porównał jednocześnie tegoroczne wyniki z poprzednimi latami. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku rosyjskie wydatki na zbrojenia wzrosły o 31 proc., z kolei w zestawieniu z 2023 r. - o 95 proc.

Największa zmiana jest zauważalna w przypadku pierwszego roku wojny. W porównaniu z 2022 r. środki przeznaczane na armię Putina zwiększyły się trzykrotnie.

Średnio rosyjska machina wojenna w pierwszej połowie obecnego roku przeznaczała 1,4 biliona rubli miesięcznie oraz 46,9 miliardów rubli dziennie. Dziennikarze "The Moscow Times" zauważyli, że takie kwoty znacząco przekraczały roczne budżety biedniejszych regionów Rosji, takich jak Karczajo-Czerkiesja oraz Republika Ałtaju.

Zaznaczono jednocześnie, że według szacunków badacza blisko dwie trzecie budżetu wojskowego Rosji ma charakter tajny. Wyjaśniono przy tym, że w tej grupie znalazło się 5,28 bilionów rubli.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie weszli do nowego obwodu. Trwają walki

Efekty wydatków na zbrojenia widać na froncie. Jak podała w ostatnich dniach agencja AFP, Ukraińcy po raz pierwszy przyznali, że siły Władimira Putina wkroczyły do obwodu dniepropietrowskiego. - Tak, wkroczyli i walki trwają - przekazał dziennikarzom rzecznik Dnieprskiej Operacyjnej Grupy Strategicznej Sił Zbrojnych Wiktor Tregubow.

Wcześniej analitycy z DeepState informowali o tym, że rosyjska armia zajęła dwie wsie położone w tym obwodzie - Zaporizka i Nowoheorhijiwka. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie potwierdził z kolei tych informacji.

DeepState podał dalej, że miejscowości znajdują się na styku granic obwodów dniepropietrowskiego, donieckiego i zaporoskiego. Według analityków Zaporizka i Nowoheorhijiwka to pierwsze miejscowości w regionie dniepropietrowskim, które opanowali Rosjanie.

W komunikacie przekazano także, że wojska rosyjskie posunęły się naprzód w rejonie miejscowości Szewczenko, Biła Hora oraz w Ołeksandro-Szultyne.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) powiadomił w ostatnim raporcie, że rosyjskie wojska posunęły się ostatnio w kierunku Nowopawliwki. Rosjanie odnotowali też postępy w kierunku Wełykomychajliwki. Dane z 25 sierpnia wskazują, że wkroczyli do centrum miejscowości Worone i przejęli Zaporizke w obwodzie dniepropietrowskim.

