Rosja w gotowości. Poruszenie na lotniskach blisko granic NATO

Rosyjska gospodarka jest nastawiona na przygotowania do nowego konfliktu, a imperialistyczne ambicje Władimira Putina mogą sprawiać, że szuka on podboju poza Ukrainą - podaje "Financial Times". Szczególnie zagrożona ma być wschodnia flanka NATO, a ostatecznym celem rosyjskiego przywódcy ma być całkowity rozpad sojuszu. Brytyjski dziennik opublikował nowe zdjęcia satelitarne rosyjskich lotnisk, na których odnotowano nietypową aktywność.