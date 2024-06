CNN zwraca uwagę, że wojna w Ukrainie stwarza amerykańskiemu wywiadowi rzadko spotykaną szansę, by werbować Rosjan niezadowolonych z działań Kremla .

Wojna w Ukrainie. Ogłoszenie CIA skierowane do Rosjan

Jak podkreśla CNN, rekrutacja prowadzona przez Amerykanów nie jest tajemnicą . CIA w mediach społecznościowych publikuje nagrania w języku rosyjskim . W nich bezpośrednio zwraca się z ofertą do "niezadowolonych Rosjan", którzy mają dostęp do informacji , jakie mogą okazać się pomocne dla USA.

W postach zamieszczano dokładne informacje, co powinni zrobić chętni informatorzy, by uniknąć wykrycia przez rosyjskie służby i skontaktować się z amerykańskim wywiadem.

"Może się okazać skuteczne w dotarciu do Rosjan"

Co więcej, FBI podjęło podobne działania, by rekrutować Rosjan w USA, posiadających dostęp do informacji rządowych. Jak podaje CNN, w tym celu spersonalizowano reklamy w mediach społecznościowych dla osób, znajdujących się w pobliżu ambasady Rosji w Waszyngtonie.