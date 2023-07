- Co tak naprawdę się stało? - takie pytanie Władimir Putin usłyszał od korespondenta gazety "Kommiersant", podczas rosyjskiego forum poświęconego nowym technologiom. Dziennikarz pytał o wydarzenia między 23 a 25 czerwca, kiedy doszło do tzw. buntu Prigożyna .

Jak zaznacza "Kommiersant", rozmowy z wagnerowcami trwały trzy godziny. - Na spotkaniu oceniłem to, co robili na polu walki - powiedział Putin. - Z drugiej strony oceniłem to, co robili podczas wydarzeń 24 czerwca - dodał.