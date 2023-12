Putin coraz rzadziej występuje publicznie. W zastępstwie "konserwy"

Świadczą one, że w ciągu roku pomiędzy 1 listopada 2022 roku i 31 października 2023 odbyło się 521 wydarzeń publicznych z udziałem Putina . Przy czym - według obliczeń portalu - Putin w ciągu tego roku pracował przez 147 dni . "Przez pozostały czas nie wyjeżdżał poza rezydencje, a na spotkania z nim nie zapraszano dziennikarzy, ani nikogo poza bliskimi urzędnikami i lojalnymi politykami" - opisuje Projekt.

Zamiast Putina w mediach pojawiają się "konserwy"

Putin ma sobowtóra?

Szczególny nacisk dziennikarze położyli na przestrzeganie przez Putina podczas spotkań dystansu od innych uczestników. Na części spotkań utrzymuje on dystans, co od czasu pandemii Covid-19 tłumaczono jako ochronę przez zakażeniem koronawirusem. Na innych zaś zupełnie tego dystansu nie przestrzega. Zachowanie to jest na tyle niekonsekwentne, że nawet niektórzy z dziennikarzy akredytowanych na Kremlu są skłonni wierzyć, że Putin korzysta z sobowtóra.