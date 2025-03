O działaniach administracji Donalda Trumpa i planach Moskwy Mark Feigin mówił na antenie telewizji Espresso. Zdaniem rosyjskiego opozycjonisty powołanie przez Władimira Putina do zespołu negocjacyjnego z Amerykanami Kiryła Dmitriewa jest jasnym sygnałem, że Rosja nie chcą przekonać administrację Trumpa względami ekonomicznymi .

- Zarówno decyzje polityczne, jak i ekonomiczne, są dla Putina ważne. Jeśli Putin zamierza kupić Trumpa, to nie potrzebuje do tego Ławrowa, Naryszkina ani Uszakowa, ale zupełnie innej osoby - stwierdził.

Kirył Dmitriew to urodzony w Kijowie finansista, dyrektor generalny Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. Przez media nazywany jest "portfelem Putina" i jednym z najbardziej zaufanych ludzi prezydenta.

Wówczas Kreml zażądał od Stanów Zjednoczonych i krajów Zachodu m.in. zlikwidowania baz NATO z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do stanu z 1997 roku. Był to jasny sygnał, że Rosja chce odzyskać swoje wpływy w tym regionie.

- To memorandum miało na celu pozostawienie nagiej Europy Wschodniej, która była częścią bloku wschodniego, gdy była jeszcze radziecka. Chodziło to, by znalazła się w strefie wpływów Putina, tak jak była za czasów ZSRR - przypomniał.