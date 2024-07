"Przywrócenie pokoju w Europie". Ogłoszono program wyborczy republikanów

Wybory w USA. Partia Republikańska z 20 obietnicami

Donald Trump zapowiada zmiany w polityce migracyjnej

"Musimy deportować miliony nielegalnych migrantów , których Joe Biden celowo zachęcał do najechania naszego kraju" - napisano.

Media: Donald Trump łagodzi retorykę

Według "New York Timesa" w sprawie aborcji - jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów wyborczych - na żądanie Trumpa złagodzono użyty w dokumencie język. Dokument mówi jedynie o sprzeciwie wobec aborcji dokonywanych w późnym okresie ciąży. Wspiera też dostęp do antykoncepcji i in vitro. Jak notuje "Washington Post", Trump - który uczestniczył w poniedziałkowej naradzie telefonicznie - odrzucił postulaty aktywistów ruchu pro-life.