Niezwykły most powstaje w Polsce. Pomoc dla cywilów i wojsk NATO

Przeprawa ułatwi i skróci komunikację drogową dla wojsk NATO, ale na co dzień będą korzystać z niej również cywilne samochody, jak również piesi. Dlaczego jednak jest tak wyjątkowa? - To pierwszy most wybudowany w technologii hybrydowej, którego rozpiętość przęsła nurtowego przekracza 55 metrów - odpowiedział Ryng.