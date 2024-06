Nowy plan Bidena ws. imigrantów. Dotyczy ponad pół miliona osób

Do tej pory osoby, które weszły w związek małżeński z obywatelem USA, ale wcześniej przekroczyły granicę nielegalnie, aby przyjąć obywatelstwo musiały wrócić do kraju pochodzenia i tam uzyskać tzw. zieloną kartę. A dopiero po jej wydaniu ubiegać się o amerykańskie obywatelstwo. "Oznacza to wielomiesięczną rozłąkę z założoną w USA rodziną" - pisze "The New York Times.