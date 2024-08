Opłata klimatyczna (tassa di soggiorno) we Włoszech już wkrótce może wzrosnąć nawet do 25 euro. Będą nią obciążeni turyści, którzy przyjadą na Półwysep Apeniński na wakacje. O sprawie szeroko piszą włoskie media.

Włochy. Cios dla turystów. Szykują wielkie podwyżki

Opłata klimatyczna to tak naprawdę podatek miejski i jest doliczany do rezerwacji. Np. we Florencji wynosi od 1,5 do kilku euro za dzień za osobę w zależności od standardu noclegu. Teraz jednak pojawiły się doniesienia o pracach nad zwiększeniem daniny. Okazało się, że do parlamentu trafił projekt ustawy o podwyższeniu opłaty dokonywanej przez turystów, z której finansowany jest rozwój i utrzymanie miejscowej infrastruktury. Reklama

Z projektu wynika, że podatek może zostać rozszerzony na wszystkie gminy, które chciałyby go stosować, i mógłby stać się znacznie droższy. To jeden z punktów projektu "rozporządzenia", które w najbliższą środę trafi do włoskiej Rady Ministrów. Istotną zmianą z punktu widzenia turystów jest fakt, że danina mogłaby obowiązywać w każdej gminie, a nie tylko w największych i najpopularniejszych wśród turystów miastach, jak Rzym, Mediolan, Florencja czy Neapol.

Jak konkretnie mogą wyglądać zmiany? W projekcie aż roi się od propozycji istotnych dla turystów. Jedna z nich dotyczy dostosowania kwot opłaty klimatycznej: do 5 euro w przypadku noclegu o wartości niższej niż 100 euro, do 10 euro za pokój o wartości od 100 do 400 euro, do 15 euro za nocleg pomiędzy 400 i 750 euro, a w najbardziej luksusowych, gdzie jedna noc kosztuje ponad 750 euro, do 25 euro dziennie.

Ponadto dochody z podatku mają zostać przeznaczone nie tylko na rozwój i utrzymanie miejscowej infrastruktury, ale także na zbieranie i utylizację odpadów - informuje dziennik "la Repubblica". Propozycje spotkały się z krytyką branży hotelarskiej. Jednak Ministerstwo Turystyki zapewnia, że rozmowy z zainteresowanymi stronami jeszcze się nie skończyły. Mają być kontynuowane po wakacjach. Reklama

Źródło: TG24Sky, La Repubblica

----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!