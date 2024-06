Temperatury do 42-43 stopni Celsjusza ma przynieść nadciągający nad Włochy antycyklon afrykański, który nazwano Minos. Upał ma być według zapowiedzi meteorologów piekielny i dlatego zjawisku, które je przyniesie nadano imię sędziego z Piekła z "Boskiej komedii" Dantego.

Włochy. Alarm przed upałami. Ruch ministerstwa

To zaś oznacza, że w tych i w wielu innych włoskich miastach ministerstwo zdrowia wprowadzi alarm z powodu upałów. Wiążą się z nim ostrzeżenia, by unikać przebywania na powietrzu w najgorętszych porach dnia. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, chorych i dzieci.