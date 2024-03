Przed głosowaniem, przedstawiciele niektórych landów wyrażali w parlamencie poważne obawy dotyczące negatywnych skutków ustawy , grożąc skierowaniem jej do komisji mediacyjnej, co mogłoby na długo "zamrozić" przepisy umożliwiające posiadanie i sprzedaż marihuany. Teraz, zgodnie z zapowiedziami, ustawa przygotowana przez ministra zdrowia Karla Lauterbacha wejdzie w życie już w przyszłym miesiącu, legalizując konsumpcję, posiadanie w ograniczonych ilościach oraz uprawę marihuany przez dorosłych.

To nie jest pełna legalizacja

Osoby pełnoletnie będą mogły mieć przy sobie do 25 gramów marihuany do własnego użytku i przechowywać w domu do 50 gramów. Dozwolona będzie własnoręczna uprawa maksymalnie trzech roślin. Od lipca planowane jest zezwolenie na tzw. kluby cannabisowe, które umożliwią uprawę i ograniczony zakup narkotyku. Konsumpcja publiczna zostanie dozwolona w ograniczonym zakresie, z wyłączeniem miejsc bliskich szkołom, placówkom dla dzieci i młodzieży oraz obiektom sportowym. Palenie marihuany w strefach dla pieszych, czyli np. na deptakach czy parkach będzie dozwolona po godzinie 20:00. Dla nieletnich substancja pozostanie nielegalna.