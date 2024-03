Władze Niemiec chcą w nietypowy sposób zachęcić obywateli do udziału w badaniu na temat zdrowia. Do wybranych losowo 180 tys. osób w 300 miastach rozesłano pisma z informacjami o nowej kampanii. W każdej kopercie znajdował się także... banknot. - Stosowanie zachęt w celu promowania udziału w badaniach jest powszechną praktyką - tłumaczą władze. Akcja rządu nie wszystkim się jednak spodobała. - To oczywiste marnowanie pieniędzy podatników - mówi Reiner Holznagel.