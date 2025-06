Jak informuje serwis Tico Times, zanim nastąpił wzrost aktywności wulkanu, wykazywał on "normalne parametry". Poprzednia erupcja nastąpiła w marcu . Wówczas również konieczna okazała się ewakuacja - swoje domy opuściło ok. tysiąca osób.

W 1773 roku jego erupcja doprowadziła do trzęsienia ziemi, a to do zniszczenia miasta Antigua Guatemala. W 1932 roku popiół, powstały w wyniku wybuchu wulkanu, dotarł aż do oddalonego o 175 km Hondurasu.